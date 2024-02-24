ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط فوز قائمة صوت المهندس بـ 6 مقاعد في مجلس النقابة الفرعية بأسيوط مقابل مقعد وحيد لقائمة بداية، فيما لم تحصد القائمة الثالثة أي مقعد بالإنتخابات الفرعية بأسيوط و اسفرت الأنتخابات وفرز الًوات عن الأتي:-

شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة الفرعية بأسيوط فقد حصد مرشح قائمة صوت المهندس الدكتور مهندس علاء فرح محمود مقعد الشعبة بعد أن حصل على 905 صوتًا مقابل 495 صوتًا للمهندس أحمد محمد عبد العال.



شعبة الهندسة المدنية فقد جاءت النتائج بفوز المرشحين الثلاثة لقائمة صوت المهندس بالمقاعد الثلاثة بعد أن حصد المهندس أبو العيون عرفات توني 839 صوتًا، فيما حصد المهندس محمد حسين شكري 730 صوتًا، و672 صوتًا للمهندس عمرو إبراهيم الحداد، فيما حصل المهندس علي مصطفى على 341 صوتًا، والدكتور مهندس حسن يونس على 491 صوتًا، والمهندس محمد صلاح على 428 صوتًا، فيما حصد المهندس محمد علي محمد على 486 صوتًا.



شعبة الهندسة الميكانيكية فوز مرشحي قائمة صوت المهندس بالمقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة بعد أن حصد المهندس عمرو محمد عبد الجليل 743 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد رمضان على المقعد الثاني بمجلس الإدارة عن ذات الشعبة بعد حصوله على 688 صوتًا، فيما حل المهندس أحمد خليل أحمد ثالثًا بـ510 صوتًا، وجاء المهندس أسامة سعد رابعًا بـ401 صوتًا، فيما حصد المهندس حسام الدين مصطفى على 371 صوتًا.



شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات لتظهر فوز المهندس حمادة تغيان حسين، بمقعد الشعبة بمجلس الإدارة بعد أن حصل على 689 صوتًا، مقابل حصول المهندس أحمد محمد حسن على 654 صوتًا، وحل المهندس محمود علاء ثالثًا بـ57 صوتًا.