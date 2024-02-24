فوز قائمة "نقابتنا أولا" في انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة بني سويف، فوز قائمة "نقابتنا أولا" في الانتخابات التي أجريت امس الجمعة بمقر نادي المهندسين.
وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة عن فوزكلا من :-
- المهندس أيمن عزت - حصل على 1250 صوتا.
- المهندس وسام صلاح بجهاز مدينة بني سويف الجديدة - حصل على 1639 صوتا في مقعدي شعبة الكهرباء.
- وفي شعبة الميكانيكا فاز محمد عيسى مدير صيانة التوربينات بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء - حصل على 2050 صوتا.
- المهندس محمد سعد الهواري مدير ادارة الإنتاج بمجموعة العربي - حصل على 1345 صوتا.