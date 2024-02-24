فوز قائمة "نقابتنا أولا" في انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة بني سويف، فوز قائمة "نقابتنا أولا" في الانتخابات التي أجريت امس الجمعة بمقر نادي المهندسين.

وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة عن فوزكلا من :-