السبت 24 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف محمد صلاح من مواجهة ليفربول وتشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، جعلته يعاني خلال الفترة الماضية.

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وغاب صلاح في عدد من المباريات الهامة للريدز في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن خوض محمد صلاح مواجهة تشيلسي تعتمد على رؤية الجهاز الطبي والفني للريدز.
وأوضحت أن هناك قلق كبير من طول مدة صلاح في العودة للملاعب،حيث يعد اللاعب أبرز لاعبي الليفر خلال المواسم الماضية.
الجدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه ليفربول غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب،"ويمبلي" معقل البلوز.

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