مرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأولاد خلف لمتابعة الانضباط الادارى و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المرور المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية اولاد خلف التابعة لمركز فارسكور في زيارة مفاجاة للمسئول منذ افتتاحها منذ اكثر من ١٣ عاما ليلا ، وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح عبد الجواد انة قام بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأولاد خلف بادارة فارسكور و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات

و من الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بأولاد خلف تخدم

7645 نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية و عيادة الأسنان و متابعة الأطفال و متابعة الحوامل و تنظيم الأسرة والمشورة و المعمل و الصيدلية و إصدار شهادات المواليد والوفيات و التطعيمات و خدمات الصحة المدرسية و التثقيف الصحى و خدمات صحة البيئة

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى و صحة الأم والجنين و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية و الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفي سياق متصل

تم تشكيل لجنة الرقابة الداخلية بالمديرية مكونة من أعضاء من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة وإدارة مكافحة العدوى والادارة الهندسية وإشراف مسئول الرقابة الداخلية الدكتورة ساره العوضى وتم المرور على مستشفيات العام ومستشفي الصدر والحميات ومستشفي الزرقا المركزى ومستشفي السرو المركزى للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه لجميع المستشفيات ومتابعة انتظام العمل بالاقسام الفنية بالمستشفيات ومتابعه اعمال الكهروميكانيكال وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والوقوف على التحديات التى تواجه المستشفيات ومتابعة التسجيل الطبى ومدى الإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وتم اتخاذ إجراءات تصحيحه اثناء المرور

وتم حصر التحديات لعرض تقرير مفصل لوكيل الوزارة لحل المشكلات بالتنسيق مع الادارات المعنية واتخاذ الإجراءات طبقا للوائح العمل المنظمة كما قامت ادارة التدريب والمدارس

تحت إشراف الدكتورة رشا فرج ، بعمل دورة تدريبية عن المهارات الأساسية في السونار (Basic ultrasound) لاطباء النساء والتوليد,حيث استهدف التدريب التنوع بين التدريب النظري والعملي والمناقشات.

وشمل التدريب عدد ٢٠ نائب و أخصائي نساء وتوليد علي مدار ٣ ايام وتم عمل تقييم لمدي الاستفادة عن طريق اختبار قبلي وبعدي وتقييم العملية التدريبية كاملة وقياس رضا المتدربين عن التدريب وأداء المدرب وكافة مشتملات التدريب. و

تم وضع محاور البرنامج واهدافه والتدريب عن طريق استشاري البرنامج الدكتور وائل رضوان و الدكتور ابراهيم عبد الوهاب و الدكتور خالد بصل بقاعة وقسم النساء والتوليد بمستشفي دمياط العام



9824BBC8-8C4F-4D20-8330-A15219FBC0BB

0C6D3C8B-22C7-4223-BB54-2476BED11254

42F1D9DA-65D2-49DA-BAFF-D645250B781B

E2823AB3-5A57-4A9F-AA4C-AA27C53D4EB4

8C7FB734-9EBB-4B26-9669-DE17B2CE2875

887E7801-E8A8-4651-9B8C-34CFF3040D57

F1E83ACE-B9E0-4045-8578-4E873045D5B9

684D0AFA-96DA-4A1B-98D1-937DBA21713A

FFDB03DD-E0F9-4903-8583-2B02C6605FCD

462E3D81-53E2-4696-B6D6-937298D445CE

D66BEC0B-955E-44E7-B4D1-0B7A9C16CD42

FE989710-3924-40F6-9E05-CAFBFDB90147