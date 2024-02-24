نادي القاسم ينسحب من الدوري العراقي بسبب التحكيم و الـ"VAR"

انحسب نادي القاسم العراقي، من مسابقة دوري نجوم العراق، بسبب الأخطاء التحكيمية وتقنية الفيديو "VAR"، بحسب البيان الذي أصدره عبر منصاته الإعلامية.

وجاء قرار نادي القاسم بعد مباراته أمام القوة الجوية بعد اعتراض مدير فريق القاسم حميد نعيم على احتساب حكم المباراة سالم عامر، ركلة جزاء للقوة الجوية ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق

وانسحب فريق القاسم من المباراة احتجاجا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

وشدد نادي القاسم العراقي أنه لن يتراجع عن قرار الانسحاب حال استمرار العمل بتقنية الفيديو "VAR" وحكامه، حيث جاء بيان النادي كالتالي "يبدو أن حكام الـVAR، أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق، ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الـVAR، رغم إننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم".

"اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها، إنها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الـVAR، مما اضطرنا إلى الإنسحاب من المباراة في الدقيقة 35 من المباراة احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وافّقدنا قرابة الـ15 نقطة، وأنهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة".

"إدارة نادي القاسم وبعد هذا الظلم قررت عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الـVAR وحكامه، وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".