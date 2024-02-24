تعرف على الجنة ونعيمها وفضلها

الاستقامة من اسباب دخول الجنة وقال الله -تعالى-: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)،وصف الله -سبحانه وتعالى- جنة الخلد بأوصاف عديدة؛ منها ما جاء في كتابه العزيز، ومنها ما أخبر به نبيه الكريم، ومن هذه الأوصاف ما يأتي:لها ثمانية أبواب ما بين مصراعيّ كلّ باب كما بين مكة وهجر، أو مكة وبصرى. لها مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. خلودٌ لا موت فيها. ريحها طيبةٌ. ترابها المسك. ملاطها المسك. أنهارها تجري على المسك من غير أخاديد؛ من عسلٍ، ولبنٍ، وخمرٍ، وماءٍ. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. شجرها عظيمٌ؛ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. ثمارها دائمةٌ وظلها. لا جوعٌ فيها ولا عطش، ولا تعبٌ ولا عري





قبل الحديث عن جنة الآخرة لا بدّ من الحديث عن جنة الدنيا؛ فالمؤمن يعيش في دنياه جنةً لا يعرفها إلّا من ذاق حلاوة الإيمان؛ فبذكر الله تعالى وطاعته، وبالعمل الصالح تحلّق روح المؤمن في الجنان، وتشعر بالسعادة والاطمئنان.

حتى قال أحد السلف الصالح: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف"، أما نعيم جنة الآخرة؛ ففيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وقد ذكر لنا القرآن الكريم ورسولنا الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم- صوراً من نعيمها ونعيم أهلها.





