سقوط أمطارغزيرة الي طفيفه بمركزى نصر النوبه وادفو باسوان

شهدت مدينة نصر النوبه ومدينة إدفو محافظة أسوان، منذ بضع دقائق اليوم الجمعة، لأمطار غزيرة، وشهدت شوارع مدينتي نصر النوبه وادفو مياة الأمطار وسط الشوارع واسطح المنازل ، ولكنها لم تؤثر على حركة المرور بالشوارع الداخلية والميادين وتسير بشكل طبيعي.

وسبق هطول مياه الأمطار فى شوارع مدينة إدفو هبوب عاصفة ورياح قوية نسبيًا، مما أدى إلى ملئ السماء بسحب كثيفة جدًا وبعد مرور دقائق من اجتياحها هطلت مياة الأمطار فى شوارع المدينة.

وسجلت درجة الحرارة فى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان 23 درجه ويعد طقس غائم نسبيًا، وبلغت نسبة الرطوبة ٢٥٪، و الرياح ١٦ كم.



وفى سياق متصلاً تعرضت بعض الانحاء بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان لهطول أمطار غزيرة، حيث أنها لم تستغرق وقت طويل، ولم يكن لها أي تأثير على حركة السيارات بالطرق أو سير المواطنين بالشوارع.

مدينة نصر النوبه