انشطة ثقافية منتوعة بثقافة الاسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية ، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه مكتبة الطفل بمكتبة السبع آبار الثقافيه تم تنفيذ نشاط فقرة بعنوان ( أرسم ولون) تناولت الفقرة التالى تنفيذ الأطفال من رواد المكتبة سكتشات رسم فنون تشكيلية متميزة ومتنوعة. تهدف الفقرة إلى إكتشاف مواهب من الأطفال من رواد المكتبة فى الفنون التشكيلية. تنفيذ محمد عبدالعزيز مدير الموقع

كما شهدت مدرسه محمد الاتربي الاعداديه بالاسماعيلية فقره الملك رمسيس الثاني بمناسبة زكرى تعمد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

تنفيذ محسن كمال مدير الموقع والاستاذ عمرو مسول المتابعه بفرع ثقافه الاسماعيليه

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد مجلة حائط عن الشاعر حافظ ابراهيم بحضور طلاب مدرسه النيل الرسميه للغات للمشاركه في عمل المجله تم التعرف على الشاعر وأهم اعماله

بينما نظمت مكتبة على الراعى بالرياح فقرة بعنوان شخصية ومعلومة بعنوان الملك رمسيس الثانى بمناسبة ذكرى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس اولا تم التعريف بمن هو الملك رمسيس الثانى ومدة حكمه وعن إنجازاته فى فترة حكمه وكان وكان منها بناء المعابدومن ضمنها معبد ابو سمبل الذى يوجد به تمثال الملك رمسيس الثانى الذى تحدث فيه ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى الذى ينجذب إليها أنظار العالم لرصد هذه الظاهرة أدارت الحوار أمينة المكتبة