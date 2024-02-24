قبل غلق مطار كوماسي.. بعثة الأهلي تغادر غانا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار كوماسي منذ قليل في طريق عودتها إلى مصر، بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

ورحلت بعثة الأهلي سريعاً بعد اللقاء خوفاً من غلق مطار كوماسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غانا الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا اليوم، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.