باير ليفركوزن يفوز على ماينز ويستمر في صدارة البونديسليجا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن في تحقيق الفوز على نظيره ماينز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم باير ليفركوزن في المباراة سريعًا عن طريق جرانيت شاكا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بينما تعادل اللاعب دومينيك كوهر لماينز في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة.

فيما أحرز روبرت أندريش هدف الفوز لليفركوزن، وقبل نهاية المباراة المثيرة حصل لاعب ماينز جيسيك نيجانغام على بطاقة حمراء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز باير ليفركوزن بنتيجة 2/1.

بهذه النتيجة، يواصل باير ليفركوزن تصدره جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني بايرن ميونخ، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

بينما يتجمد رصيد ماينز عند النقطة ال 15 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.