محمد عمارة: الأهلي يحتاج ثنائي هجومي جديد.. وميدياما ليس مازيمبي

أكد محمد عمارة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع ثنائي هجومي جديد، خلال الفترة القادمة.



وقال محمد عمار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يحتاج تدعيم في مركز رأس الحربة، يحتاج على الأقل ثنائي هجومي".

وأضاف: "في الدوري المصري يستطيع الأهلي إيجاد حلول هجومية مثل محمود كهربا الذي هو ليس مهاجمًا صريحًا، لكن في بطولة دوري أبطال إفريقيا يحتاج لأخرين".

وتابع: "الأهلي يريد مهاجم يلعب كمحطة قوية تساعد لاعبي خط الوسط، هذا لم نراه في مباراة ميدياما سوى مرة واحدة أو مرتين على الأكثر".



وواصل: "مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الأهلي يسير بشكل جيد في الفترة الحالية، وأتمنى أن يواصل العمل بنفس الثقة التي لديه".

وأتم محمد عمارة تصريحاته قائلًا: "من هو ميدياما؟ هو منافس متواضع، هو ليس مازيمبي أو الرجاء، ولكن الأهلي حقق هدفه من المباراة، في ظل ظروف رحلة السفر والإصابات".