محمد عمارة يكشف البديل المثالي لعلي معلول في الأهلي

كشف محمد عمارة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن البديل المثالي لعلي معلول، لاعب الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال محمد عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول قدم ما عليه وزيادة، وسطر تاريخ في الأهلي مع الأساطير الذين لعبوا في هذا المركز".

وأضاف: "علي معلول أمامه موسم أو موسمين على الأكثر في الأهلي.. هو قريب من التجديد لموسم، وإذا أراد الأهلي أن يكرمه سيجدد له موسمين".

وتابع: "كريم الدبيس لا أستطيع أن أحكم عليه الآن، إلا عندما يلعب بشكل دائم، اللاعب في الأهلي لا يتم الحكم عليه حتى بعد 10 مباريات".

وأكمل: "الأهلي يحتاج ظهير أيسر يكون بديلًا لعلي معلول، ومحمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا هو الأنسب، وهو من أبناء الأهلي، ومستواه سيتطور إذا لعب في فريق كبير مثل الأهلي".

وأتم محمد عمارة تصريحاته قائلًا: "رأيت شكري عندما كان ناشئًا صغيرًا في الأهلي، ورأيت بصمته في الملعب، سيكون صفقة رابحة للأهلي إذا عاد إلى الأهلي في الفترة القادمة".