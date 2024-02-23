أمطار غزيرة على مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء

شهدت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار خفيفة مع استمرار الطقس الغائم على كافة مدن المحافظة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لتساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.



وأكد مركز إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه يجري التواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس على كافة مدن المحافظة مستقرة حتى الآن على الرغم من بعض المدن يسودها طقس غائم جزئي، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بالاصطفاف الدائم للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء اليوم، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتساقط أمطار خفيفة على مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بمدينة رأس سدر 13 والعظمى 24، وفي سانت كاترين الصغرى 4 والعظمى 16، وطور سيناء الصغرى 14 والعظمى 23، والصغرى بطابا 11 والعظمى 20، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26.