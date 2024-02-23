ندوات للعاملين فى الصحة بالفيوم عن المبادئ الاساسية للحوكمة

عقدت مديرية الشئون الصحية بالفيوم ندوات تعريفية للعاملين بالمديرية عن المفاهيم و المبادئ الأساسية للحوكمة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز و ترسيخ الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

ياتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الصحة و السكان بتعزيز ثقافة الحوكمة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و باشراف الدكتورمحمد الطيب وزير الصحة للحوكمة و الشئون الفنية و الدكتور محمد فوزى- مدير المراجعة الداخلية و الحوكمة.و تزامنا مع إعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير أسبوعاً للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

اقيمت الندوات تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم وقامت بالمحاضرة في تلك الندوات الدكتورة نشوى مصطفى - مسئول الحوكمة بالمديرية

و التي أوضحت المفاهيم الأساسية للحوكمة والمبادئ الأساسية لتطبيق الحوكمة فى القطاع الصحى وكذلك دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقتها بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة مختلف الخدمات والأنشطة و أثر الحوكمة فى ترشيد استهلاك الموارد و ضمان الكفاءة و الفاعلية فى الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يتم استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم ,وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.

تدريب على الحاسب الالى

ومن جهه اخرى نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم الفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين من الادارات المختلفة بالمديرية على اساسيات الحاسب الالى.

اقيم التدريب برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و اللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة ايناس بدر ‐مدير عام الادارة العامة لشبكات الانترنت والنشر ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب على استخدام windows و word و excel وقام بالتدريب كل من محمود طه ورضا هاشم وعلاء عبد الحليم واستمر التدريب لمدة اسبوع بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم.

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