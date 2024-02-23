إنبي يفوز على الداخلية 5/1 في دوري منطقة القاهرة 2014

نجح فريق إنبي مواليد 2014، في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة دوري البراعم لمنطقة القاهرة.



جاءت المباراة بين إنبي والداخلية على مجمع ملاعب إنبي اليوم الجمعة.

سجل أهداف إنبي الخمسة عن طريق، اللاعب يوسف صلاح هدفين، ومعاذ بشير، ويوسف إسماعيل، ومازن مصطفى لكل لاعب هدفًا واحدًا.

في سياق متصل، استطاع فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010، تحقيق الانتصار على الطيران بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري منطقة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت المباراة بين إنبي والطيران قد أقيمت على ملعب الأخير.

وسجل رباعية زعيم الأندية البترولية كل من؛ اللاعب محمد جبريل عفروتو هدفين، ومصطفى محمود هدفًا واحدًا، ومروان عبد المنعم هدفًا واحدًا أيضًا.

ويشهد قطاع ناشئين إنبي تطورًا كبيرًا على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك أهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي النادي البترولي بضرورة إخراج مواهب تخدم الكرة المصرية في المستقبل القريب.