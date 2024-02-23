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الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يفوز على الداخلية 5/1 في دوري منطقة القاهرة 2014

إنبي 2014
إنبي 2014

نجح فريق إنبي مواليد 2014، في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة دوري البراعم لمنطقة القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري


جاءت المباراة بين إنبي والداخلية على مجمع ملاعب إنبي اليوم الجمعة.
سجل أهداف إنبي الخمسة عن طريق، اللاعب يوسف صلاح هدفين، ومعاذ بشير، ويوسف إسماعيل، ومازن مصطفى لكل لاعب هدفًا واحدًا.
في سياق متصل، استطاع فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010، تحقيق الانتصار على الطيران بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري منطقة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.
وكانت المباراة بين إنبي والطيران قد أقيمت على ملعب الأخير.
وسجل رباعية زعيم الأندية البترولية كل من؛ اللاعب محمد جبريل عفروتو هدفين، ومصطفى محمود هدفًا واحدًا، ومروان عبد المنعم هدفًا واحدًا أيضًا.
ويشهد قطاع ناشئين إنبي تطورًا كبيرًا على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك أهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي النادي البترولي بضرورة إخراج مواهب تخدم الكرة المصرية في المستقبل القريب.

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