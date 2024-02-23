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الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافساته في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الانتهاء من الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها على ميدياما الغاني خارج ملعبه بهدف نظيف.

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إنبي 2010 يفوز على الطيران في دوري منطقة القاهرة

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة الرابعة في  دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط واقترب من حسم التأهل للدور المقبل في المسابقة القارية.

ويعود الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية. 

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