إنبي 2010 يفوز على الطيران في دوري منطقة القاهرة

حقق فريق حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010، الفوز على نظيره الطيران بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري منطقة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.



وأُقيمت مواجهة إنبي أمام الطيران على ملعب الأخير، لينجح النادي البترولي في تحقيق الفوز.

جاءت رباعية زعيم الأندية البترولية من خلال اللاعب محمد جبريل عفروتو هدفين، ومصطفى محمود هدفًا واحدًا، ومروان عبد المنعم هدفًا واحدًا أيضًا.

وكانت مباراة إنبي والطيران مواليد 2010، قد شهدت تألق عددًا من اللاعبين وعلى رأسهم عفروتو، والذي نجح في تسجيل هدفين.

ويشهد قطاع ناشئين إنبي تطورًا كبيرًا على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك أهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي النادي البترولي بضرورة إخراج مواهب تخدم الكرة المصرية في المستقبل القريب.