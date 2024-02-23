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الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2010 يفوز على الطيران في دوري منطقة القاهرة

إنبي 2010
إنبي 2010

حقق فريق حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010، الفوز على نظيره الطيران بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري منطقة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

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نيدفيد: الأهلي قهر الصعوبات أمام ميدياما

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كولر يوجه رسالة خاصة لثنائي الأهلي بعد عبور ميدياما


وأُقيمت مواجهة إنبي أمام الطيران على ملعب الأخير، لينجح النادي البترولي في تحقيق الفوز.
جاءت رباعية زعيم الأندية البترولية من خلال اللاعب محمد جبريل عفروتو هدفين، ومصطفى محمود هدفًا واحدًا، ومروان عبد المنعم هدفًا واحدًا أيضًا.

وكانت مباراة إنبي والطيران مواليد 2010، قد شهدت تألق عددًا من اللاعبين وعلى رأسهم عفروتو، والذي نجح في تسجيل هدفين.
ويشهد قطاع ناشئين إنبي تطورًا كبيرًا على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك أهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي النادي البترولي بضرورة إخراج مواهب تخدم الكرة المصرية في المستقبل القريب.

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