نيدفيد: الأهلي قهر الصعوبات أمام ميدياما

أبدى كريم وليد "نيدفيد" ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على ميدياما الغاني مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1-0.

وأكد نيدفيد أن الانتصار تحقق رغم الظروف التي مرت بالفريق مثل درجة الحرارة والرطوبة العالية وأزمة تعطل الطائرة بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية.

وأوضح أن فوز الفريق اليوم سيريح الأهلي كثيرًا، خاصة أن الفريق مقبل على العديد من المباريات سواء الإفريقية أو المحلية.

وغادر نيدفيد مباراة ميدياما بسبب الإصابة في عضلة السمانة خلال لقاء ميدياما الغاني.