السبت 24 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصنع أسمنت أسيوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصنع الأسمنت القديم. وأفاد البلاغ عن وجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث حيث تبين من الفحص والمعاينة إصابة عدد من الأشخاص. ومن بين المصابين الذين تم تحديد هويتهم: "معتصم ا. ع." (3 سنوات) الذي أصيب بكدمات في الجسم، "إسراء ع. ا." (27 سنة) التي أصيبت بكسر في القدم اليسرى، و"أيمن ز. ا." (35 سنة) الذي أصيب بكسر في القدم اليسرى أيضًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم. وقد تم تحرير المحضر اللازم بشأن الحادث، كما تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تأتي هذه الحادثة كتذكير بأهمية الالتزام بقواعد السلامة أثناء السفر على الطرق، وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

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