الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم

مصنع ألعاب نارية
مصنع ألعاب نارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة بدائرة المركز والإتجار بها 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (17 كرتونة بداخلها حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة– 45 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) .
 

وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

 

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