وكيل صحة القليوبية يحيل المتغيبين بوحدة صنافير للتحقيق

بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجري الدكتورحموده الجزار وكيل صحة القليوبية جولة مرورية مفاجئة علي الوحدة الصحية بصنافير التابعة لإدارة قليوب، وأثناء المرور راجع الانضباط الاداري، واحال المتغيبين للتحقيق.

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة توفير مولد للكهرباء للوحدة الصحي.

وكلف مدير الادارة بسرعة وضع خطة لتحسين الأداء داخل الوحدة، واصلاح أعطال الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة كاملة للمواطنين، وتلاحظ وجود عجز في بعض القوي البشرية، وقد وجه الدكتور حموده الجزار باعادة التوزيع بين الوحدات؛ من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وأكد أيضا علي ضرورة تغعيل حركة الملف ورفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي، كما توجه إلي المركز الطبي بقها، وتفقد أقسام المركز، وتأكد من الانضباط الاداري، وتأكد من توافر مستلزمات عيادة الأسنان، كما وكيل الوزارة، مديرة المركز بمحاولة إعادة ترتيب المكان.

هذا وقد رافق " وكيل وزارة الصحة القليوبية " أثناء المرور الدكتوره فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، الدكتوره شيماء لاشين مدير إدارة العلاقات العامة.