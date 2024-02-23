المجلة الدولية بـ"تربية طنطا " تنضم إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن انضمام المجلة الدولية (International Journal of Instructional Technology and Educational Studies (IJITES)، التي تصدرها كلية التربية جامعة طنطا، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ.

أكد الدكتور محمود ذكى أن انضمام المجلة العلمية يعد انجازا جديدا يضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة والكلية، مقدما التهنئة لعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين لجهودهم في الارتقاء بالمجلة، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن جهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالبحث العلمي و تحقيق الريادة في العلم والمعرفة.



أضاف الدكتور أحمد هلال عميد الكلية أن انضمام المجلة الدولية للكلية لقاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة"” DOAJ ياتى إستكمالا للقواعد الرصينة التي تم ادراج المجلة الدولية بها (National Library of Medicine(USA), OpenAIRE ، Sciencegate ، Europub ، Leiden University Libraries ، University of Canterbury Libraries ، Base ، Stanford.

موضحاً أن قاعدة البيانات الجديدة تقوم بفهرسة وتعزيز قيمة المجلات المفتوحة عالية الجودة والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء المراجعين العالميين وفقًا لمجموعة من المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة.