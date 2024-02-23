مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم ، بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب TNA بارك في كوماسي، اليوم الجمعة.
وتنطلق مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر
وقبل مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، يحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الفريق الغاني المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
ويبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار في مباراة ميدياما الغاني اليوم، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي.
وكان الأهلي قد تغلب على فريق ميدياما بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأحرز أهداف المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
وغيب محمود عبد المنعم كهربا عن مباراة الأهلي وميدياما اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بسبب زفاف شقيقته، بينما رحل صلاح محسن لصفوف فريق المصري البورسعيدي في الميركاتو الشتوي.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي وميدياما اليوم الظهور الرسمي الأول للاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر الجديد، وذلك بعد انضمامه للقلعة الحمراء في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.
بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "بوابة الوفد" بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب TNA بارك في كوماسي، اليوم الجمعة.
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