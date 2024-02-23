انخفاض سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. 500 جنيه بالطن

سعر السكر.. اتجة سعر لاسكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وعند تاجر الجملة، التسجيل نحو الانخفاض، وصعد طن السكر المكرر خلال التعاملات بنحو 500 جنيه، بينما استقر السكر "للمستهلك".

وبحسب بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة في وقت سابق، يقدر حجم إنتاج مصر من السكر بـ 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السلع بصورة لحظية، لاسيما أسعار السكر، للوقوف على أخر المستجدات التي تطراٌ على الساحة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن السكر اليوم الجمعة

السكر

السكر الأبيض

سجل سعر طن السكر الأبيض، انخفاضًا بنحو 500 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 42,000 جنيه، بدلًا من 42,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 50 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024، عند 22.97 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.14 سنت، وقت كتابة الخبر.

وقفز عقد مايو 2024 بنسبة 0.45%، ليسجل 22.27 سنت للرطل أي بمقدار 0.10 سنت.

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مايو 2024، عند 628.90 دولار للطن، بمقدار زيادة 9.20 دولار، أي بنسبة 1.48%، وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد تداول أغسطس 2024، ليسجل 613.40 دولار للطن، بزيادة قدرها 6.90 دولار.