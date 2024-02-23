إقبال كثيف من مهندسي كفرالشيخ على انتخابات التجديد النصفي

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، الجمعة، إقبالًا كثيفا من المهندسين، وحرص العديد من أعضاء النقابة على الإدلاء بأصواتهم ، و فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساءً اليوم، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، حيث استقبلت النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشاكل تعيق إدلاء المهندسين بأصواتهم في الانتخابات، التي ينتظر أنّ تسفر عن انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجلس النقابة الفرعية.

ويتنافس في الانتخابات 16 مرشحا على شُعب الكهرباء، والميكانيكا، والمدني، بالإضافة إلى الشُعب المجمعة وهي الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات، لإختيار 7 مرشحين منهم للفوز بمقاعد التجديد النصفي للنقابة .

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، مرشحي شُعبة “الكهرباء” 7مرشحين.محمد محمود ربيع حجاج، وسالم إسماعيل إسماعيل علي، والشاذلي مصطفى محمد سعد، ومحمود حسن حسن سالم، ووائل محمد صبحي أبو شعيشع، وماجد محمود عبد الحميد أبو العزم، وعلاء الدين عبد العزيز أبو اليزيد كمون.

ومرشحو شُعبة “الميكانيكيا”، 4مرشحين،حلمي حسن حلمي فايد، وسويلم وفا عبد اللطيف علي شرشير، وكريم السيد مسعد أحمد، وسعد عبد الله محمد الشاذلي، ومرشحو شُعبة “المدني”،3 مرشحين، أحمد بدر الدين عاطف قطب موسى، وريم السعيد السيد إبراهيم سلي، و فتحي صلاح عبد الجليل العساسي، ومرشحا شُعب «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات" «مجمعة"، السيد عيد اللطيف عبد الحميد سليمان، ونجيب عبد الله عبد الله يونس.