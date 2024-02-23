العثور على جثة شاب داخل منور بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منور بأحد العمارات بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منور عمارة 266 ب بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لقسم أول أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان للوقوف على أسباب الوفاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاتين بميدان لبنان دهسًا تحت عجلات سيارة حكومية بالمهندسين

كما لقيت فتاتان حتفهما ، دهسا أسفل سيارة حكومية، تسير بسرعة بالغة، أعلى كوبري ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصرع فتاتين أسفل عجلات سيارة حكومية بالجيزة.

على الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتبين وجود جثمانين لفتاتين شقيقتين، الأولى تدعى وفاء محمد حسن، وتبلغ 31 سنة، مقيمة بالجيزة، والثانية تعدى شيماء محمد حسن، تبلغ 28 سنة مقيمة بـ كفر الشيخ.