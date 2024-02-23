احتجاجات الجرارات في باريس .. خفض الأسعار يدفع المرازعون للاعتراض في عدة دول أوروبية

يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن عشرات الجرارات نزلت في شوارع باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة قبيل افتتاح "الصالون الزراعي".

وبدعوة من نقاباتي "FNSEA" و"JA" ، انطلق طابور من الجرارات من بورت دو سان كلو، جنوب غربي المدينة إلى ساحة "فوبان" وسط العاصمة.

وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.

وتم تعليق العديد من الشعارات المختلفة على الجرارات، مثل "ماكرون، أنت تعيث فسادا!"، و"الموت في المراعي" وغيرها.

وأعلنت نقابات المزارعين عزمها تنظيم سلسلة من التحركات في العاصمة الفرنسية، من أجل الضغط على السلطات عشية انطلاق "الصالون الزراعي".

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.