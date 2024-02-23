فك شفرة القنوات الفضائية..ضبط مالك محل لبيع الإلكترونيات بالموسكي

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

فك شفرة القنوات الفضائية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل للإلكترونيات له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي ببيع وتداول أجهـزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن مُلحق به على 120 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مُجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم في الجيزة

كما لقى شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين في حادث تصادم تروسيكلين بطريق القطا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق القطا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام تروسيكلين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وهروب أحد قائدي التروسيكلين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات