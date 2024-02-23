مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالجيزة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم تروسيكلين بطريق القطا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

حادث تصادم

وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق القطا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام تروسيكلين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وهروب أحد قائدي التروسيكلين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

هرب من الأهالي .. مصرع لص أجنبي سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

كما لقي شاب حتفه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار بمدينة نصر، أثناء محاولته سرقة الشقة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس أثناء محاولته سرقة الشقة بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثة شاب يدعى «عادل» يحمل جنسية إحدى الدول، وسط بركة من الدماء، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بسقوطه، أخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثته إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وإنهاء تصريح الدفن.