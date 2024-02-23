وزير التعليم العالى يكرّم جامعة المنصورة لتقدمها بالتصنيف العربى للجامعات

كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، جامعة المنصورة، لإدراجها في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات وذلك خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، على هامش انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب (EDUGATE)

وقد حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف، والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وجاءت جامعة المنصورة في المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف، والخامس عربيًا على مستوى الجامعات العربية.

وقد أناب الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لتسلم شهادة التكريم للجامعة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر إهتمام الجامعة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، إلي جانب سعي الجامعة إلي تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي مشيرا ً أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز موقع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية

وأوضح خاطر أن إدراج الجامعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات نظرًا لأنها استوفت المعايير الأساسية التي يجب أن تستوفيها الجامعات لإدراجها في التصنيف العربي، وهي أن تكون جامعة تعليمية وبحثية، ومنها مؤشر الأداء الرئيسي وهو التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي ومؤشر الإبداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع

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وأكد الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تسير بخطى بارزة في ملف التصنيف وذلك تحقيقًا لرسالة الجامعة وتماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من حيث تبنى مؤشرات جودة التعليم والتميز والمنافسة العالمية، و زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي؛ بهدف خلق جيل من الباحثين القادرين على تقديم بحوث علمية ذات جدوى للمجتمع، ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات، مما يعمل على المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة اقليميًا ودولياً.

الجدير بالذكر أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من الدول العربية المشاركة، ورتبت هذه الدول وفقاً لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: مصر «28»، العراق «19»، الأردن «18»، اليمن «10»، فلسطين «8»، ليبيا «8»، السعودية «7»، تونس «4»، سوريا «3»، الإمارات العربية المتحدة «2»، المغرب «2»، لبنان «2»، البحرين «1»، الجزائر «1»، الصومال «1»، الكويت «1».