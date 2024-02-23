ضياء الكيكي: العملية الانتخابية لنقابة المهندسين تسير بانتظام

قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين إن التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدأ في العاشرة صباحا موضحًا أن الإقبال إلى الآن متوسط والعملية الانتخابية تسير بانتظام.



وأشار إلى أن نقابة القاهرة قسمت عدد لجان التصويت وعددها ٥٦ لجنة الي .. عدد ١٨ لجنة للشعبة الكهربائية تبدأ من اللجنة ١ الي اللجنة ١٨ ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٩٠٠٦٢.



أما الشعبة الميكانيكية فتبدأ من اللجنة ١٩ الي اللجنة ٣٠ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٥٩٣٩٩ وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدا من اللجنة ٣١ الي اللجنة ٤٣ ، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٦٢٣٨٨ مهندس.



والشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة ٤٤ للجنة ٥٢ ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٤٢٣٢٩ مهندس ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهي اللجنة ٥٣ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٤٣٩ والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهي اللجنة رقم ٥٤ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٦٧٨ مهندس.



ولجنتان لشعبة التعدين والبترول ٥٥ و ٥٦ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٥١١٢ مهندس.