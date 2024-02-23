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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في مدينة لوبومباشي

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز

أدت بعثة فريق نادي بيراميدز، صلاة الجمعة، بفندق الإقامة في مدينة لوبومباشي على هامش تجهيزات الفريق لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

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ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأذن لصلاة الجمعة بصوت عذب إسلام عيسى لاعب الفريق، وألقى الخطبة وأم البعثة في صلاة الجمعة الدكتور حمادة أحمد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ودارت الخطبة حول ليلة النصف من شعبان وفضل هذا الشهر والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاص في العمل والإيمان بالله وقدرته وعطائه.

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