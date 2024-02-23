سيد عبدالحفيظ: بيراميدز حاول ضم ناصر ماهر لكنني رفضت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رفض عرض من بيراميدز للاعب الأحمر السابق ناصر ماهر، المنتقل حديثا إلى صفوف نادي الزمالك.

أضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية، أنه تم بالفعل رفض رحيل ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز لأن عقده كان مستمرا مع النادي الأهلي وقتها.

وتابع مدير الكرة السابق بالأهلي أن كل لاعب حر عندما ينتهي عقده يذهب للنادي الذي يريده فهو يكون حرا، مضيفا أن القرار عندما يكون قراره لا تفرض علي النادي الذي تريد الانضمام له.

وأضاف: تصريح ناصر ماهر أن الزمالك لديه أساطير والأهلي يمتلك نجوم؟ يوجد تصريحات لا يتم الرد عليها، عظم في المكان الذي تتواجد فيه والذي تريد أن تحقق فيه مستقبلك، هناك بعض الكلام التافه الذي لا يرد عليه

وأنتقل ناصر ماهر مؤخرا إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي مودرن فيوتشر.