اقبال الناخبين بانتخابات نقابة المهندسين بالاسكندرية

شهدت نقابة المهندسين بالاسكندرية ، اليوم الجمعة،، إقبالا جيدا من جانب المهندسين المقيدين في كشوف الجداول الانتخابية والبالغ عددهم نحو 99 ألف ناخب لهم حق التصويت.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين من أجل اختيار 7 مرشحين، وذلك على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهي شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة.كما يتم اختيار 7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمقر نادي المهندسين في سابا باشا.

من جانب اخر دعا الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية، أعضاء الجمعية العمومية، إلى المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى التى تجرى اليوم، من أجل التعبير عن إرادتهم وأختيار مستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة

واضاف ان عملية التوقيع في الكشوف بدأت منذ الساعة العاشرة صباحا وسط إجراءات تنظيمية، مشيرًا إلى أنه تم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام، مؤكدا أن كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية تسير بشكل جيد.

واعرب نقيب مهندسي الإسكندرية، عن أمله في مشاركة واسعة من جميع المهندسين في هذا الاستحقاق الانتخابي، موجها النداء إلى جميع المهندسين بضرورة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، واختيار من يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم،

وأوضح المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات، أنه تم تحديد مسارات للتسهيل على الناخبين من المهندسين للوصول إلى اللجان التي تم تقسيمها حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

.كانت قد انطلقت في العاشرة صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.