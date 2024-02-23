مطار مرسي علم يستقبل ١٢٠ رحلة طيران تقل ٢٤ الف سائح على مدار الأسبوع القادم



يستقبل مطار مرسي الدولي حوالي 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 120 رحلة طيران أوروبية على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى يوم الجمعة المقبل قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 120 رحلة طيران أوروبية تقل ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبى وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

لافتا إلى ارتفاع حركة وصول رحلات الطيران الأسبوع المقبل وأستقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والنقل الي الفنادق والمنتجعات السياحية بواسطة حافلات سياحية.



موضحا أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالفنادق وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ كنوع من أنواع الترفيه بصفة أسبوعية وعمل جذب سياحي و تنشيط السياحة علي شواطئ مرسى علم

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة