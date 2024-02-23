ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدرو بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدرو بالساحل ومدينة نصر والسلام.

ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدروبالقاهرة

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

كما تم ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (9 كيلو جـــــرامات لمخدر الحشيش المخدر، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق).

مصرع عنصر إجرامى وضبط آخرين بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الامن بقنا

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه ، وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية وذلك في محافظة قنا.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح نارى") حال محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدى "يستخدم فى سرقة المحال" - دراجة نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الخطرة والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.