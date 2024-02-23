تنسيقية شباب الأحزاب تناقش التشريعات المنظمة للصحافة

المشاركون في الورشة يدعون لإصدار قانون تداول المعلومات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، نظراً لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.

ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى لأن لديهم تأثير كبير مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.

وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضاً النظر في الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها فى جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها،

وأيضاً وضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.

أدار الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.

وشارك في الورشة، المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

كما شارك النواب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، ومحمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبد الله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.

