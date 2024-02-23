فرنسا تطرد زعيمًا تونسيًا "متطرفًا"

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن فرنسا طردت زعيمًا دينيًا إسلاميًا تونسيًا لكونه "متطرفًا".

وأضاف درمانين: "لقد طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي للتو من الأراضي الوطنية، بعد أقل من 12 ساعة من اعتقاله".

وأعيد إلى تونس على متن رحلة جوية مساء الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن تقارير إعلامية فرنسية.

وكان محجوبي أثار جدلًا وواجه الاعتقال في نهاية المطاف بعد أن انتشر مقطع فيديو له يصف فيه “العلم ثلاثي الألوان بأنه علم شيطاني لا قيمة له عند الله في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

ولم يحدد العلم الذي كان يتحدث عنه، لكن الكثيرين افترضوا أنه يقصد العلم الفرنسي، الذي له ثلاثة ألوان.

ونفى محجوبي ارتكاب أي مخالفات وقال إن تصريحه في الفيديو أسيء تفسيره.

وأشار دارمانين عن الطرد، أن هذا دليل على أن قانون الهجرة، الذي بدونه لم يكن مثل هذا الطرد السريع ممكنا، يجعل فرنسا أقوى لن ندع أي شيء يذهب".

وطردت فرنسا محجوبي بموجب قانون جديد قلل من الحماية للمقيمين الأجانب، مما سهل على الحكومة إبعادهم قسرًا من البلاد.

ويوضح محامي محجوبي إنه سيستأنف ضد قرار الطرد.