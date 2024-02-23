الكهرباء تستعد لتنفيد وقف تخفيف الأحمال فى رمضان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة ستبدأ الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال فى رمضان، بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء فور صدور القرار صدرت تعليمات لشركات النقل والتوزيع والانتاج باتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكان مجلس الوزراء أمس الخميس قرارا بوقف تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء في رمضان.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منتصف يوليو الجارى خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 ألف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت ،دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت .

و مجلس الوزراء الأسبوع قرر تخفيف الأحمال فى امتحانات نصف العام الدراسى لمدة ساعة واحدة تبدأ من 11 صباحا وتنتهى فى الخامسة مساء.



ثم أعاد الجدول القديم بعد انتهاء الامتحانات حيث يتم فصل الكهرباء ساعتين يوميا تبدأ من الحادية عشر صباحا ونصحت المواطنين مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، لأن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ذلك ناتجة عن أعطال فنية وليست ناتجة عن تطبيق خطة تخفيف الأحمال.