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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة ..باير ليفركوزن في مهمة الدفاع عن صدارة الدوري الألماني أمام ماينز

باير ليفركوزن ضد
باير ليفركوزن ضد ماينز

يستضيف ملعب باي ارينا  مواجهة باير ليفركوزن ضد ماينز والمقرر لها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

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ويتصدر الفريق الاول بنادي باير ليفركوزن تحت القيادة الفنية للاسباني تشافي ألنسو جدول ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 58 نقطة جمعها من 22 مباراة ،فيما يحتل ماينز قبل مباراة اليوم المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

ويمتلك باير ليفركوزن هذا الموسم أطول سلسلة مباريات دون هزيمة فى كل البطولات متساويا مع البايرن ميونخ.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد ماينز

تلعب مباراة باير ليفركوزن ضد ماينز في الدوري الالماني، في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق ليفركوزن حقق فوزا ثمينًا في  اخر مباراة بالدوري امام هايدنهايم  بهدفين مقابل هدف ، كما فاز ماينز  امام اوجسبورج بهدف نظيف فى المباراة الاخيرة.

 

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