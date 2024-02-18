مرموش يواصل التوهج في مسابقة الدوري الألماني

يواصل عمر مرموش لاعب فرانكفورت التوهج مع فريقه في مباراتهم أمام فرايبورج في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.



وضع مرموش بصمته على الثلاث أهداف التي سجلها فرانكفورت بعدما أحرز الدولي المصري الهدف الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني والثالث.



رفع مرموش رصيده إلى 9 أهداف في مسابقة الدوري الألماني في المركز الثامن، ليعادل رقم زيدان في عدد الأهداف للاعب مصري في موسم واحد بالدوري الألماني، بعدما عادل رقمه عندما كان يلعب الأخير مع ماينز في موسم 2004-2005.



وصنع "مرموش" خامس الاهداف هذا الموسم في البوندسليجا، ليكون مجموع مساهماته التهديفية لهذا الموسم في الدوري الألماني 14 هدفا.

وأنضم الدولي عمر مرموش إلى نادي آينتراخت فرانكفورت قادما من فولفسبورج، ذلك في صفقة انتقال حر.