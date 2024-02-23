رئيس السنغال يعلن موعد نهاية ولايته ومغادرة السلطة

قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إن فترة ولايته الرئاسية تنتهي في 2 ابريل المقبل، وإنه سيغادر السلطة في هذا الموعد، دون تحديد أجل لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وأوضح ماكي سال، في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام المحلية السنغالية، أنه دعا لحوار وطني يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتحديد، موعد إجراء الاستحقاقات الرئاسية.



وأبرز الرئيس السنغالي، أن مختلف المترشحين للانتخابات قبلوا المشاركة في الحوار، مردفا أنه إذا لم يحصل توافق بشأن موعد الاقتراع، فإنه سيعطي "المجلس الدستوري حقه في اتخاذ القرار".



وبخصوص الإفراج عن المعارضين عثمان سونكو وديوماي فاي، قال إن الأمر يعود إلى محاميهم وإلى النظام القضائي، وإنه مقتنع شخصيا بأن "المصالحة ضرورية لصالح تقدم البلد".

وانتقد الرئيس السنغالي ما قال إنها حملة "تقوم بها وسائل إعلام دولية" ضده شخصيا، داعيا إلى ضرورة توخي "المهنية والموضوعية".



وبخصوص ما بعد خروجه من السلطة، أوضح ماكي سال أنه سينشغل بهيئته التي سبق أن أعلن عنها، والخاصة بالسلام والحوار والتنمية، مضيفا أنه يفضل العيش في المغرب، وتحديدا بمدينة مراكش.

