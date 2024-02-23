تارا عماد تواصل تصوير مسلسل "جودر" لطرحه في رمضان 2024

تواصل الفنانة تارا عماد، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2024.

قصة مسلسل جودر

يشار إلى أن مسلسل جودر، مقتبس من رواية ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير، وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل جودر

يذكر أن مسلسل جودر، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: ياسر جلال ونور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، وليد فواز، عايدة رياض، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.