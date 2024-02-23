أمر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة ، بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابي وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية .

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص" من بينهم سيدة" - مقيمين بنطاق مديريتي أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" - الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة السيارت بمدينة نصر

كما أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة أثناء ركنها بأحد الشوارع.

البداية عندما تمكنت الأجهزةالأمنية بالقاهرة ، من ضبط (عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما " سئ النية " مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة .