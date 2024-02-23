استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد أسير من غزة ما يرفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 10 منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح الخميس، 18 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفلان، وأسرى سابقون.

وأشار في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة بيت ريما- رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس.

ولفت إلى أن، قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

واكد ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 7170، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.