وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ‏ أبناؤنا في الخارج

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م).

الشهادة الابتدائية (98.4%).



تقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (426) طالبًا، حضر منهم (419) طالبًا، وتخلف عن الحضور (7) طلاب، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.4%).

الشهادة الإعدادية (94.4%).‏



وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (308) طلاب، حضر منهم (291) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (17) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (94.4%).‏



أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لجميع سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لـ «أبناؤنا في الخارج»، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية (1905) طلاب، حضر منهم (1877) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (28) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.5%).



وجاء إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الإعدادية (995) طالب، حضر منهم (963) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (32) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (96.8%).‏ وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية في القسمين العلمي والأدبي (393) طالبًا، حضر منهم (374) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (19) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%)، ليبلغ بذلك إجمالي من تقدموا للامتحانات من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏(3293) طالبًا، حضر منهم (3214) طالبًا، وتخلف عن الحضور (79) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%).‏



جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذ جمال بسيوني، مدير إدارة شؤون الامتحانات.

للإطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=292

كان الأزهر الشريف استهجن فى بيان سابق تعسف النظام الأمريكي في استعماله حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة على التوالي، اعتراضًا على وقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، بالتزامن مع إقرار حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني، في مشهدٍ يبرهن تورط النظام الأمريكي في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



وأكد الأزهر أن استخدام "حق الفيتو" في العدوان الصهيوني على غزة؛ هو ممارسة عملية لغطرسة القوة، وطغيان النزعة الدموية، وعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء، داعيًا لإعادة النظر في آلية إقرار حق النقض "الفيتو"، ووضع ضوابط ومعايير إنسانية حديثة تضبط استخدامه في إقرار السلام بين الشعوب، مطالبًا العالم أجمع بالتدخل لوقف شلالات الدماء في فلسطين، ووضع حدٍّ لهذا العدوان الوحشي ووقف المذابح والجرائم اليومية