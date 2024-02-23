الشرقية: برنامج مشواري يُصقل مهارات سفراء البرنامج لتنمية المهارات الحياتية

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريبات صقل مهارات سفراء برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، والذى ينفذ ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء البرنامج بمحافظة الشرقية والذى يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام بمركز شباب أبو كبير.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن برنامج صقل المهارات التدريبية لمدربي برنامج مشواري، ياتى فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة أوجه سبل الدعم الفني اللازم نحو رفع المستوى التدريبي للقائمين على البرنامج، وفق خطة تدريبية على مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة «إدارة الوقت، العمل الجماعي، صناعة القرار وحل المشكلات» لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، والتى تتم وفق مادة علمية تؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوه من التدريبات للشباب والنشء.

وأوضح أيمن حمدى منسق برنامج مشواري بالشرقية، أن التدريبات الخاصة بصقل مهارت سفراء مشواري، تتم بشكل دوري وفقا لخطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والتى تعود بالنفع على مدربي البرنامج بمحافظة الشرقية، لتتوافق مع الرؤية العامة نحو تحقيق المستهدف من مخرجات برنامج تدريبات مشواري، والذى يتم تنفيذه على مدار العام، ويتطلب مهارات تدربيبة تتوافق مع الفئات العمرية المختلفة وتنوع ميولهم ومواهبهم، وذلك بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

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