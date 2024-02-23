رابط وخطوات حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير من المواطنين عن اجراءات حجز الكشف الطبى ، حيث يتيح موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة إمكانية حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم استخراج البطاقة على مرحلتين الأولى تبدأ بالكشف الطبي لإثبات نوع الإعاقة بناءً على التقرير الطبي من المراكز الطبية المعتمدة.

وتتمثل الخطوة الأولى من إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة 2023 في التقييم الطبي بحسب نموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان- المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة.

والتقييم الطبى يكشف وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، من خلال الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا .

الخطوة الثانية في حجز بطاقة الخدمات المتكاملة، تتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

خطوات حجز الكشف الطبي

وأعفت وزارة التضامن الاجتماعى، الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتي تاريخه، بحيث يكون معتمدًا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة.

ويوضح التقرير الطبى إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية: الشلل الدماغي- الشلل الرباعي- الشلل النصفي الطولي أو السفلي- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بترالأصابع«شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوي القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا، ومن خلاله يتم إدخال البيانات الأساسية لطلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وبعد تسجيل البيانات يجب الضغط على حفظ البيانات بعد التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحة، وستصل المتقدم رسالة بالموعد ومكان الكشف .

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة ومنها :

الإعاقات الحركية- الإعاقات الذهنية- اضطراب قصور الإنتباه وفرط الحركة- الإضطربات النفسية الإنفعالية- اضطراب صعوبات التعلم- الإعاقات السمع بصرية-أمراض الدم-الإعاقات السمعية-اضطراب طيف التوحد- الإعاقات المتعددة-اضطرابات التواصل-أمراض القلب- الإعاقة البصرية.

ويتيح معرفة الفحوصات المطلوبة لكل نوع من الإعاقات من خلال هذا الرابط .

فيما يتيح للمتقدم الاستعلام عن موعد كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة الصحة من هنا، بالرقم القومي فقط، حيث يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتيح موقع التسجيل للكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تعديل موعد الكشف الطبي في حالة عدم الحضور، من خلال الموقع من هنا .