بالصور.. نقابة المهندسين بأسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 14 ألف ناخب في انتخابات التجديد النصفي

أنهت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعداداتها لاستقبال نحو 14 ألف ناخبًا للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، والتي تشمل نصف أعضاء مجلس الإدارة بأسيوط، وأعضاء الشُعَب الهندسية، والتي سوف تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.



وقال المهندس خالد محمد خالد شريت، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابي بـ6 لجان انتخابية، موزعة حسب الشُعب الهندسية، وهي لجنة رقم 1 لشعبة الهندسة الكهربائية، ولجنة رقم 2 لشعبة الهندسة الميكانيكية، واللجنتين الثالثة والرابعة لشعبة الهندسة المدنية، واللجنة رقم 5 لشعبة الهندسة المعمارية، واللجنة السادسة والأخيرة لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وذلك للتسهيل على الناخبين من المهندسين والمهندسات ولسرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، ووضع 2 بنر بكل لجنة لتعريف الناخبين بطريقة التصويت في الانتخابات واختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية وممثلي الشُعب الهندسية بالنقابة العامة، مع تجهيز ستة أجهزة لاب توب لمنح المهندس ورقة دخول اللجنة للإدلاء بصوته.



وأكد "شريت" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، للدفع بقوات تأمينية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ، منوها أنه تم توفير 12 صندوق انتخابي شفاف، وتوزيع تلك الصناديق على اللجان الانتخابية، مع وجود لجان للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخول لجنته الانتخابية، وتسليمه بيانًا يوضح رقم اللجنة الانتخابية، ورقم المسلسل، وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات، وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2022، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه العام السابق.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن ما يقارب 14 ألف مهندسًا ومهندسة، يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2022 حتى مساء أمس الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم الجمعة، إذ يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل إغلاق اللجان الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بصوته.



وستبدأ فعاليات انتخابات النقابة الفرعية، اليوم الجمعة بأسيوط، ويتنافس فيها مهندسان بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط وهما الدكتور مهندس علاء فرح محمود علي المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال، كما يتنافس في قسم مدني 8 مهندسين على 3 مقاعد، هم المهندس أبو العيون عرفات توني والمهندس عمرو إبراهيم الحداد، والمهندس محمد حسين شكري، والمهندس علي مصطفى علي، ودكتور مهندس حسن يونس أحمد، والمهندس محمد صلاح عزت، والمهندس كريم طلعت مكرم، والمهندس محمد علي محمد، بينما يتنافس 4 مهندسين بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، وهم مهندس عمرو محمد عبد الجليل، والمهندس محمد رمضان عبد الحميد، والمهندس حسام الدين مصطفى محمد، والمهندس أسامة سعد محمد، والمهندس أحمد خليل أحمد، كذا يتنافس 3 مرشحين بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج وهم المهندس أحمد محمد حسن، والمهندس حمادة تغيان أبو عيطة، والمهندس محمود علاء الدين محمد ويتنافسون على مقعدًا واحدًا فقط، في حين سيجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، وثلاثة مرشحين فوق السن لمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، بالإضافة إلى مرشحين اثنين تحت السن بتلك الشعب الهندسية

يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ .

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