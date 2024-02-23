من سويسرا للمرج..جرائم الخلافات الزوجية تنزف دمًا

النزاعات الأسرية في انتظار قانون الأحوال الشخصية

نزاعات داخل ساحات المحاكم وجرائم قتل وخطف وتعذيب ومعارك حول الحضانة ورؤية الأطفال وغيرها من المأسى الأسرية.. كلها قاسم مشترك للعديد من وقائع الخلافات الزوجية اليومية التى يشهدها المجتمع، إذ أن الجرائم الزوجية أصبحت قوس مفتوح وكل يوم هناك جريمة قتل جديدة، يراقب المجتمع خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور لعله يكون طوق النجاة لتصحيح الأوضاع ويواكب التغيرات الحالية لصالح الأسرة المصرية، وتحقيق المصلحة العامة والتماسك المجتمعى.

لم تمر أيام على مأساة السيدة المصرية مريم مجدى، التى قتلها طليقها فى دولة سويسرا، بسبب خلافات على رؤية أطفالها وسط نزاع قضائى على الحضانة الذى انتهى لصالحها، وعندما ذهبت لكى تحصل على طفلتيها من طليقها، قتلها وتخلص من جثتها بإلقائها فى النهر، وتم كشف ملابسات الجريمة والعثور على جثة القتيلة، وتسلمت أسرتها جثتها ودفنها فى الدقهلية، تلك الواقعة المفزعة التى أثارت الرأى العام وأحدثت ضجة كبيرة وحزن وحسرة على فقدان الأم الضحية.

وفى واقعة مماثلة لهذه المأساة شهدتها منطقة المرج، ولكن الضحية فى هذه الحادثة كان الزوج الذى أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى عقار، ذلك بسبب خلافات مع زوجته التى طلبت الانفصال عنه وحرمانه من أسرته.

يوم الواقعة كان الهدوء يخيم على منطقة المرج، ليفُزع الأهالى بدوى أصوات صراخ «إلحقونا فى راجل رمى نفسه من الدور الخامس»، هرع الناس لمكان الواقعة ليجدوا جسد الضحية الذى ألقى نفسه وارتطم بالأرض يصارع الموت وتسيل الدماء من حوله لتغرق الشارع، وعلى الفور حاول الأهالى إنقاذ الضحية، ونقله إلى المستشفى، وهو يرقد حاليا بين الحياة والموت بعد إصابته بارتجاج فى المخ وإصابات آخرى بالغة الخطورة فى أنحاء جسده.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج لمكان الواقعة، وتبين وجود عامل مصاب باضطراب بدرجة الوعى ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقله إلى مستشفى السلام العام لتلقى العلاج،

وتبين من خلال التحريات أن الضحية فى العقد الرابع من عمره، أقدم على إنهاء حياته والانتحار، بسبب طلب زوجته الطلاق والانفصال عنه.